АХЛ. Кульбаков пропустил 4 шайбы от «Стоктона» после 24 бросков. У него ни одной победы в лиге

В матче регулярного чемпионата АХЛ «Стоктон» дома оказался сильнее «Кливленда» (6:2).

Отметим, что в составе гостей ворота защищал белорусский голкипер Иван Кульбаков. Вратарь пропустил 4 шайбы после 24 бросков. Еще дважды «Стоктон» поражал пустые ворота.

Всего в нынешнем сезоне АХЛ Кульбаков провел восемь матчей, не одержав ни одной победы. Процент отраженных бросков – 86,1; коэффициент надежности – 3,99.