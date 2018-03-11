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АХЛ. Кульбаков пропустил 4 шайбы от «Стоктона» после 24 бросков. У него ни одной победы в лиге

12.03.2018 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата АХЛ «Стоктон» дома оказался сильнее «Кливленда» (6:2).

Отметим, что в составе гостей ворота защищал белорусский голкипер Иван Кульбаков. Вратарь пропустил 4 шайбы после 24 бросков. Еще дважды «Стоктон» поражал пустые ворота.

Всего в нынешнем сезоне АХЛ Кульбаков провел восемь матчей, не одержав ни одной победы. Процент отраженных бросков – 86,1; коэффициент надежности – 3,99.

 
 
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В матче регулярного чемпионата АХЛ «Стоктон» дома оказался сильнее «Кливленда» (6:2).

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