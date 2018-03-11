|
АХЛ. Кульбаков пропустил 4 шайбы от «Стоктона» после 24 бросков. У него ни одной победы в лиге
12.03.2018 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата АХЛ «Стоктон» дома оказался сильнее «Кливленда» (6:2).
Отметим, что в составе гостей ворота защищал белорусский голкипер Иван Кульбаков. Вратарь пропустил 4 шайбы после 24 бросков. Еще дважды «Стоктон» поражал пустые ворота.
Всего в нынешнем сезоне АХЛ Кульбаков провел восемь матчей, не одержав ни одной победы. Процент отраженных бросков – 86,1; коэффициент надежности – 3,99.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче регулярного чемпионата АХЛ «Стоктон» дома оказался сильнее «Кливленда» (6:2).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии