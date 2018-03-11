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Серб Николич и тринидадец Примус подписали контракты со «Слуцком»

12.03.2018 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Слуцк» подписал контракты с двумя легионерами, выступающими на позициях защитников: сербом Милошем Николичем и тринидадцем Робертом Примусом.

Последним клубом Николича была команда «Слобода Ужице», выступающая в первой лиге чемпионата Сербии.

Роберт Альфред Джуниор Примус с 2008 по 2011 год выступал в тринидадском клубе «Сан-Хуан Джаблоти», из которого перешел в команду «Актобе», где играл с 2011 по 2015 год. В 2016 Примус вернулся в Тринидад и Тобаго, где защищал цвета команд «Каледония Юнайтед» и «Сейнт Энн Рейнджерс». В послужном списке футболиста также значатся 6 игр за национальную сборную своей страны.

 
 
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«Слуцк» подписал контракты с двумя легионерами, выступающими на позициях защитников: сербом Милошем Николичем и тринидадцем Робертом Примусом.

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