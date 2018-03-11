Слуцкий подписал контракт с «Витессом»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий нашел новую работу.

Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом». Соглашение вступит в силу летом и рассчитано на два года.

Отметим, что у «Витесса» есть договор о сотрудничестве с «Челси».





Фото: официальный сайт «Витесса»