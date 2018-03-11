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Слуцкий подписал контракт с «Витессом»
12.03.2018 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий нашел новую работу.
Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом». Соглашение вступит в силу летом и рассчитано на два года.
Отметим, что у «Витесса» есть договор о сотрудничестве с «Челси».
Фото: официальный сайт «Витесса»
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Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий нашел новую работу.
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