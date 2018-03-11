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Слуцкий подписал контракт с «Витессом»

12.03.2018 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий нашел новую работу.

Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом». Соглашение вступит в силу летом и рассчитано на два года.

Отметим, что у «Витесса» есть договор о сотрудничестве с «Челси».

Слуцкий подписал контракт с «Витессом»

Фото: официальный сайт «Витесса»

 
 
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Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий нашел новую работу.

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