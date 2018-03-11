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Жозе Моуринью: «Де Бур – худший тренер в истории лиги. Он научил бы Рэшфорда проигрывать»

12.03.2018 17:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на критику со стороны Франка де Бура.

Бывший тренер «Кристал Пэлас» де Бур ранее высказал такое мнение о нападающем манкунианской команды Маркусе Рэшфорде: «Рэшфорду нужно играть, чтобы себя реализовать. Очень жаль, что его тренер – Моуринью».

Португалец отреагировал на критику так: «Де Бур – худший тренер в истории премьер-лиги. Если б он тренировал Рэшфорда, то научил бы Маркуса проигрывать».

Голландец был уволен из «Кристал Пэлас» в начале сезона. При де Буре команда проиграла все 7 матчей в премьер-лиге с суммарной разницей мячей 0:17.

 
 
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Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на критику со стороны Франка де Бура.

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