Жозе Моуринью: «Де Бур – худший тренер в истории лиги. Он научил бы Рэшфорда проигрывать»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на критику со стороны Франка де Бура.

Бывший тренер «Кристал Пэлас» де Бур ранее высказал такое мнение о нападающем манкунианской команды Маркусе Рэшфорде: «Рэшфорду нужно играть, чтобы себя реализовать. Очень жаль, что его тренер – Моуринью» .

Португалец отреагировал на критику так: «Де Бур – худший тренер в истории премьер-лиги. Если б он тренировал Рэшфорда, то научил бы Маркуса проигрывать».

Голландец был уволен из «Кристал Пэлас» в начале сезона. При де Буре команда проиграла все 7 матчей в премьер-лиге с суммарной разницей мячей 0:17.