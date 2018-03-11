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Белорусские болельщики создали петицию за отмену реформ ФХБ

12.03.2018 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На сайте petitions.by появилась петиция от белорусских любителей хоккея за отмену или доработку изменений регламента экстралиги, которые планируется внести со следующего сезона. В частности, болельщики недовольны лимитом на игроков старше 28 лет (таким хоккеистов в команде может быть максимум 5) и на легионеров, каждый из которых должен быть не старше 25 лет, не заигран за сборную и только из страны СНГ. 

Кроме того, выражается недовольство закрытостью ФХБ. В частности, указывается, что в организации нет пресс-атташе. Полный текст обращения можно прочитать здесь. На данный момент петицию подписали 17 человек. 

 
 
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На сайте petitions.by появилась петиция от белорусских любителей хоккея за отмену или доработку изменений регламента экстралиги, которые планируется внести со...

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