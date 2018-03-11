Белорусские болельщики создали петицию за отмену реформ ФХБ

На сайте petitions.by появилась петиция от белорусских любителей хоккея за отмену или доработку изменений регламента экстралиги, которые планируется внести со следующего сезона. В частности, болельщики недовольны лимитом на игроков старше 28 лет (таким хоккеистов в команде может быть максимум 5) и на легионеров, каждый из которых должен быть не старше 25 лет, не заигран за сборную и только из страны СНГ.

Кроме того, выражается недовольство закрытостью ФХБ. В частности, указывается, что в организации нет пресс-атташе. Полный текст обращения можно прочитать здесь . На данный момент петицию подписали 17 человек.