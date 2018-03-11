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Денис Шунто: «Готов повторить еще раз: «Крумкачы» полностью готовы к высшей лиге»
12.03.2018 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал очередное
«Ого! Вы уж определитесь, рассматриваете документы или все-таки нет? И да, я готов повторить еще раз – «Крумкачы» полностью готовы к высшей лиге. Наша позиция твердая и уверенная. В отличие от работников АБФФ, которые извиваются, как уж на сковородке. Примите наконец заявление и документы к рассмотрению, чего паясничать-то?» – написал Шунто нас своей странице в Facebook.
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал очередное заявление АБФФ о клубе «Ого! Вы уж определитесь, рассматриваете документы или все-таки нет? И да, я...
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