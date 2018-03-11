Страханович завершил игровую карьеру

Легендарный белорусский полузащитник Олег Страханович рассказал, что, скорее всего, не продолжит игровую карьеру. В этом году хавбеку исполнится 39 лет.

– Закончил ли ты профессиональную карьеру?

– Не могу сказать, что закончил с футболом вообще. Есть желание остаться в любом качестве. В качестве игрока? Уже март месяц, из «Манчестер Юнайтед» не звонили :) Cлава богу, что доиграл до такого возраста. По здоровью мог бы еще поиграть и принести пользу. У меня такое кредо в жизни – не мучиться самому и не мучить футбол. На данный момент оно так получается. Занимаюсь своими бытовыми проблемами. Надеюсь, будущее будет связано с футболом, – сказал Страханович в эфире программы «Время футбола» на телеканале «Беларусь 5».

Напомним, Олег Страханович – воспитанник пинского футбола. Хавбек выступал в «Пинске-900», БАТЭ, брестском и минском «Динамо», «МТЗ-Рипо», «Славии», «Немане», «Смолевичах», «Тоболе» и «Каунасе». Страханович становился чемпионом Беларуси, дважды выигрывал серебряные медали, один раз завоевал «бронзу». В 2006 году его признавали лучшим игроком чемпионата Беларуси, в 2006 и 2008 – лучшим полузащитником. Страхановича пять раз включали в символические сборные чемпионата. За сборную Беларуси Олег провел 15 матчей.