Владимир Пятенко: «Крумкачам» нужно дать последний шанс – принимайте заявление и проверяйте по всей строгости!»

Экс-тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко считает, что АБФФ должна дать клубу последний шанс. Напомним, «воронов» не допустили к процедуре лицензирования.

«Мое мнение — и футболисты, и болельщики заслуживают того, чтобы клуб жил. Они же не могли повлиять на то, чтобы документы подали вовремя. Футболисты помогли команде остаться в высшей лиге по спортивному принципу и заслуживают, чтобы им вернули заработанные деньги. Новый спонсор просит только рассмотреть заявление, это логично, ведь человек уже вложил часть своих денег.

А болельщики помогли команде дожить до конца чемпионата, когда собирали деньги в интернете. Да, Шунто показал себя необязательным человеком, ему уже никто не верит, но не надо это перекладывать на нового спонсора, пусть с него возьмут финансовые гарантии. Клубу нужно дать последний шанс, принимайте заявление и проверяйте по всей строгости!» – cчитает Пятенко.

Ранее Пятенко подал в суд на «Крумкачы» из-за задолженностей по зарплате перед ним.