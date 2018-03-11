ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Крикунов о завершении карьеры: «Посмотрим сейчас»

12.03.2018 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов дал комментарий после поражения от «Магнитки» (1:3, 2-4 в серии) в шестом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Скажу по сегодняшнему матчу – не в чем упрекнуть ребят. Они делали все, что могли. Но, к сожалению, одного гола мало для того, чтобы выиграть у «Металлурга».

И подкосило нас – потеряли двух игроков: Коваржа и Крикунова. Один заболел, у второго спину свело на раскатке. В целом – молодцы ребята!

Бились всю серию, старались в каждом матче. Но немного подвела реализация численного большинства, и маловато забивали мы. Один-два гола.

В целом полтора гола за матч. Этого мало.

– Вы уже сказали про Коваржа. Довольны игрой Сохатского?

– В принципе он нормально сыграл, к нему претензий нет вообще.

Гол, который Мозякин забивал – так он первый бросок отбил, а второй – это работа защитников, они должны были его убирать.

– В резерве был еще нападающий Дмитрий Пестунов. Почему он не сыграл?

– Ну эти ребята сейчас посильнее.

– В начале сезона вы говорили, что нынешний сезон у вас будет завершающим в карьере. Это действительно так?

– Ну, посмотрим сейчас.

– Как оцените весь сезон в целом?

– Неплохо. Мы заняли четвертое место в регулярном чемпионате, по забитым шайбам мы были первыми в конференции.

Неплохо играли. Но плей-офф не совсем получился, – сказал Крикунов.

Напомним, Крикунов завершал игровую и начинал тренерскую карьеру в минском «Динамо». А в 2001-2003 году руководил сборной Беларуси, вместе с которой дошел до полуфинала Олимпиады в Солт–Лейк–Сити.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов дал комментарий после поражения от «Магнитки» (1:3, 2-4 в серии) в шестом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Вашингтон» принимает «Виннипег», «Коламбус» сыграет с «Монреалем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика