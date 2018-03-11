Владимир Крикунов о завершении карьеры: «Посмотрим сейчас»

Главный тренер Владимир Крикунов дал комментарий после поражения от «Магнитки» (1:3, 2-4 в серии) в шестом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Скажу по сегодняшнему матчу – не в чем упрекнуть ребят. Они делали все, что могли. Но, к сожалению, одного гола мало для того, чтобы выиграть у .

И подкосило нас – потеряли двух игроков: Коваржа и Крикунова. Один заболел, у второго спину свело на раскатке. В целом – молодцы ребята!

Бились всю серию, старались в каждом матче. Но немного подвела реализация численного большинства, и маловато забивали мы. Один-два гола.

В целом полтора гола за матч. Этого мало.

– Вы уже сказали про Коваржа. Довольны игрой Сохатского?

– В принципе он нормально сыграл, к нему претензий нет вообще.

Гол, который Мозякин забивал – так он первый бросок отбил, а второй – это работа защитников, они должны были его убирать.

– В резерве был еще нападающий Дмитрий Пестунов. Почему он не сыграл?

– Ну эти ребята сейчас посильнее.

– В начале сезона вы говорили, что нынешний сезон у вас будет завершающим в карьере. Это действительно так?

– Ну, посмотрим сейчас.

– Как оцените весь сезон в целом?

– Неплохо. Мы заняли четвертое место в регулярном чемпионате, по забитым шайбам мы были первыми в конференции.

Неплохо играли. Но плей-офф не совсем получился, – сказал Крикунов.

Напомним, Крикунов завершал игровую и начинал тренерскую карьеру в минском . А в 2001-2003 году руководил сборной Беларуси, вместе с которой дошел до полуфинала Олимпиады в Солт–Лейк–Сити.