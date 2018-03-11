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Владимир Крикунов о завершении карьеры: «Посмотрим сейчас»
12.03.2018 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
– Скажу по сегодняшнему матчу – не в чем упрекнуть ребят. Они делали все, что могли. Но, к сожалению, одного гола мало для того, чтобы выиграть у
И подкосило нас – потеряли двух игроков: Коваржа и Крикунова. Один заболел, у второго спину свело на раскатке. В целом – молодцы ребята!
Бились всю серию, старались в каждом матче. Но немного подвела реализация численного большинства, и маловато забивали мы. Один-два гола.
В целом полтора гола за матч. Этого мало.
– Вы уже сказали про Коваржа. Довольны игрой Сохатского?
– В принципе он нормально сыграл, к нему претензий нет вообще.
Гол, который Мозякин забивал – так он первый бросок отбил, а второй – это работа защитников, они должны были его убирать.
– В резерве был еще нападающий Дмитрий Пестунов. Почему он не сыграл?
– Ну эти ребята сейчас посильнее.
– В начале сезона вы говорили, что нынешний сезон у вас будет завершающим в карьере. Это действительно так?
– Ну, посмотрим сейчас.
– Как оцените весь сезон в целом?
– Неплохо. Мы заняли четвертое место в регулярном чемпионате, по забитым шайбам мы были первыми в конференции.
Неплохо играли. Но плей-офф не совсем получился, – сказал Крикунов.
Напомним, Крикунов завершал игровую и начинал тренерскую карьеру в минском
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Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов дал комментарий после поражения от «Магнитки» (1:3, 2-4 в серии) в шестом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.
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