Анатолий Капский: «C Дулубом больше знаем друг о друге из прессы, из телевизионных передач»

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал о взаимоотношениях с новым главным тренером команды Олегом Дулубом.

«Просто еще нет тех отношений с Олегом Анатольевичем, потому что с Гончаренко и Ермаковичем мы могли обсуждать какие-то личные моменты. Не было такого, что каждый день общался с Олегом Анатольевичем, потому что он на сборах, а я здесь, но думаю, это не самое обязательное с одной стороны. С другой стороны мы как люди друг друга до конца не знаем. Мы больше знаем друг о друге из прессы, из телевизионных передач.

Хотя, когда мы приглашали Дулуба, мнение о нем, как о тренере, у нас было. Если брать тройку Кубарев – Журавель – Дулуб, я больше общался с Олегом [Кубаревым] и Володей [Журавелем] просто по жизни. Могли созваниваться и с Кубаревым, и с Володей Журавелем, обсуждать какие-то житейские проблемы. Были просьбы друг другу: описать ситуацию или помочь в стажировке сына в случае с Кубаревым. С Олегом Дулубом не было таких плотных связей, но так сложилось», – сказал Капский в эфире программы «Время футбола» на телеканале «Беларусь 5».