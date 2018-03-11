Ярослав Богунов: «Будьте с «Крумкачамі» до конца, поддерживайте их – я думаю все будет отлично, если вы будете с нами»

Полузащитник Ярослав Богунов, тренирующийся с «Крумкачамі», попросил болельщиков поддержать команду в трудную минуту.

«В этом обращении я бы хотел попросить вас, дорогие болельщики, всех, кто неравнодушен к «Крумкачам», – поддержите команду в этот трудный момент. Команда должна жить, должна остаться, процветать и радовать вас, как она делает на протяжении стольких лет. За полгода в «Крумкачах» я испытал все эмоции, которые может испытать человек. Это большая семья с очень хорошими людьми и хорошими, профессиональными работниками. Будьте с «Крумкачамі» до конца, поддерживайте их – я думаю все будет отлично, если вы будете с нами. Спасибо за внимание», – сказал Богунов.