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Сергей Сафарьян: «Если бы не финансовая помощь от АБФФ, «Крумкачы» никогда в высшей лиге не были бы»

12.03.2018 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, как организация помогала «Крумкачам».

«Наверное, эту историю стоит начать с выхода команды из первой лиги в высшую. Может быть, не все знают, а клуб умышленно не всегда рассказывает всю историю от начала до конца. Ведь за несколько туров до окончания первой лиги один из руководителей «Крумкачоў» был на приеме у Сергея Николаевича [Румаса] и в ультимативной, на мой взгляд, форме поставил вопрос: либо федерация финансово помогает «Крумкачам» закончить чемпионат, либо они снимаются с соревнований. Было принято решение оказать им финансовую помощь. Если бы не эта финансовая помощь, «Крумкачы» никогда в высшей лиге не были бы», – заявил Сафарьян в эфире программы «Спортклуб» на телеканале ОНТ. 

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, как организация помогала «Крумкачам».

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