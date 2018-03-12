Анатолий Капский: «Может быть, я где-то был несправедлив к Кендышу»

Председатель БАТЭ Анатолий Капский рассказал об отношениях с экс-хавбеком команды Юрием Кендышем, который недавно перешел в «Шериф».

«Юра Кендыш формально ушел из клуба зимой, но в аренду мы его отдали раньше. Может быть, я где-то был несправедлив к этому человеку, потому что его видел Александр Владимирович [Ермакович], но не всегда видел я – это споры. Появился Стас Драгун – спор сам собой разрешился. Я Юру узнал по-другому, потому что мы разговаривали с ним, когда он ушел в аренду и сейчас, когда он стал полноправным игроком «Шерифа». Надо признать, интеллект у человека! Он и футболист неплохой, и очень умный парень. Разговор состоялся, как у людей, которые через многое прошли, но что-то у них не сложилось. Хороший разговор. Это говорит об одном: разумный человек, дай бог ему удачи», – сказал Капский в эфире программы «Время футбола».