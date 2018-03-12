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Сергей Сафарьян: «На подачу апелляции в футбольный арбитраж у «Крумкачоў» меньше двух суток. После этого у них не будет никаких шансов»

12.03.2018 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, что нужно сделать «Крумкачам», чтобы пройти лицензирование. 

– Что нужно сделать клубу в первую очередь, чтобы пройти лицензирование?

– Они ведь до сегодняшнего дня не предоставили полный пакет документов, который требуется для прохождения лицензирования. На подачу апелляции в футбольный арбитраж у них осталось меньше двух суток. После этого у них не будет никаких шансов. 

– Лично вам не жаль, что сложилась такая ситуация?

– Футбол и высшая лига белорусского футбола – это не игрушка. Когда взрослые и, на мой взгляд, адекватные люди заявляют о своих намерениях, делают для этого определенные шаги, они, прежде всего, должны рассчитывать на собственные силы, а уже потом на чью-то помощь. Но когда вместо этого основные усилия прилагаются к развертыванию пиар-компании и оказанию давления на федерацию, на мой взгляд, это не тот путь, который говорит о том, что это особый проект и какая-то сказка, у которой должен быть счастливый конец. 

– 14 марта пройдет очередная Конференция АБФФ. Станет ли тема «Крумкачоў» там основной?

– Безусловно, не станет. Хотя это, наверное, будет самая горячая тема. Она разрешится либо в самом начале конференции, либо в самом конце. Исполком на своем заседании утвердил повестку дня конференции – теперь, чтобы внести дополнительный вопрос, нужно голосование квалифицированным большинством от ее участников – это 2/3. Сразу вопрос будет поставлен на голосование – если он не наберет 2/3, он даже не будет рассматриваться, – сказал Сафарьян. 

Сергей Сафарьян: «Если бы не финансовая помощь от АБФФ, «Крумкачы» никогда в высшей лиге не были бы»

 
 
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, что нужно сделать «Крумкачам», чтобы пройти лицензирование.

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