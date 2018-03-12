Анатолий Капский: «Я не был инициатором создания ПФЛ. Меня в какой-то момент по моей глупости сделали говорящей головой»

Председатель БАТЭ Анатолий Капский рассказал, как возникла идея создания Профессиональной футбольной лиги из белорусских клубов.

«Я не был инициатором создания ПФЛ. Меня в какой-то момент по моей глупости сделали говорящей головой. И я нажил себе вот этим проблемы. Наверное, мы просто к этому не готовы. Потому что в первую очередь к этому должны быть готовы клубы. Условно говоря, эти же клубы, которые там вроде бы собрались, подняли руки и прочее, абсолютно ничего не делали для того, чтобы эту лигу создать. БАТЭ понес какие-то затраты, пусть и небольшие. Ну это была идея Владимира Петровича Бережкова и Николая Карповича. Это была не моя идея, но она не нашла поддержки в широких футбольных кругах. Вот и все. Поэтому, наверное, мы к этому не готовы.

У нас, понимаете, когда мы говорим о ПФЛ, мы должны говорить о профессиональных футбольных клубах. А у нас, к сожалению, профессионализма во многих клубах не так и много. Должна быть позиция. Если клуб обозначил какую-то позицию, он должен ее защищать. А у нас клубы как флюгеры. Не клубы, наверное, а менеджеры в клубах как флюгеры: туда подуло — мне сегодня не выгодно вот так принимать решения, значит, не принимаем, туда подуло — сегодня выгодно, значит, принимаем. И я говорю, что абсолютно идея была сырая, идея, которая была во многом конфликтной изначально.

Ну и последнее. Когда я говорю… Ну, с точки зрения футбольных образования и успехов мальчишка, я имею в виду с точки зрения футбольных образования, успехов и последовательности… Когда Шунто тебя обвиняет, что там БАТЭ что-то для себя получил, некий календарь и прочее… То думаешь: ребята, я жил нормально без лиги и поживу еще», – рассказал Капский.