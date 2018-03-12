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Сергей Сафарьян: «Наверное, это самый лучший розыгрыш Суперкубка во всех отношениях»

13.03.2018 01:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о матче за Суперкубок БАТЭ – «Динамо» Брест (1:2).

– Вам понравились атмосфера и антураж матча?

– Это, наверное, самый лучший розыгрыш Суперкубка во всех отношениях. И с точки зрения наполняемости стадиона: в первый раз у нас за две недели до матча появилась проблема с билетами. Во-вторых, приятно удивили обе команды и скорости, на которых они пытались играть. Я думаю, большинство футбольных специалистов определило этот матч как далеко не весенний. Думаю, если чемпионат пройдет с таким количеством болельщиков и с такой зрелищностью матчей, он получится очень интересным, – сказал Сафарьян. 

 
Теги: Брест
 
 
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о матче за Суперкубок БАТЭ – «Динамо» Брест (1:2).

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