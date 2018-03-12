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Сергей Сафарьян: «Cкорее, отношу себя к помощникам Криушенко, чем к его начальникам, критикам или тем, кто может его хвалить»

13.03.2018 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о национальной сборной Беларуси.

– Вы когда-нибудь критикуете или хвалите главного тренера сборной за выбор футболистов?

– Я, скорее, отношу себя к помощникам Игоря Николаевича [Криушенко], чем к его начальникам, критикам или тем, кто может его хвалить. Национальная сборная – это особый организм, который есть в белорусском футболе, как и в любой стране. Два матча национальной команды – это еще и время для просмотра. Июньские матчи – это уже генеральная репетиция – там, наверное, будут вызваны те футболисты, которые начнут Лигу наций, – рассказал Сафарьян. 

Сафарьян находился в раздевалке сборной Беларуси в перерыве матча с Люксембургом

 
 
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о национальной сборной Беларуси.

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