Сергей Сафарьян: «Cкорее, отношу себя к помощникам Криушенко, чем к его начальникам, критикам или тем, кто может его хвалить»
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о национальной сборной Беларуси.
– Вы когда-нибудь критикуете или хвалите главного тренера сборной за выбор футболистов?
– Я, скорее, отношу себя к помощникам Игоря Николаевича [Криушенко], чем к его начальникам, критикам или тем, кто может его хвалить. Национальная сборная – это особый организм, который есть в белорусском футболе, как и в любой стране. Два матча национальной команды – это еще и время для просмотра. Июньские матчи – это уже генеральная репетиция – там, наверное, будут вызваны те футболисты, которые начнут Лигу наций, – рассказал Сафарьян.
Сафарьян находился в раздевалке сборной Беларуси в перерыве матча с Люксембургом
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о национальной сборной Беларуси.
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