Анатолий Капский: «Желающих прийти на работу в клуб много, но когда начинаешь конкретно спрашивать, как вот это видите, вот это, желание все иссякает»

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал, что готов к сотрудничеству с новыми людьми в клубе.

«Мы готовы принимать в клубную структуру не новых людей, а людей, допустим, вместо. Но если это придут люди, которые скажут, как нам надо завтра работать в этом направлении и чего мы добьемся. Но это должно быть не в общих фразах, а в каком-то плане и прочее. Но вот когда до этого доходит... Желающих прийти на работу в клуб много, но когда начинаешь конкретно спрашивать, как вот это видите, вот это, вот это, желание все иссякает. Поэтому, ну, занимаемся, очень много внимания сейчас уделяем с Захарченко (Александр Захарченко, заместитель председателя правления клуба – Tribuna.com) клубу, и, так или иначе, у нас много было сбоев каких-то в функционировании управленческой структуры клубной. Вот этим занимаемся очень сильно», – сказал Капский.



