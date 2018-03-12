«Это же не отвязная вечеринка без правил». Лыжники шокированы поведением болельщиков на марафоне в Холменколлене

Шведский лыжник Даниэль Рикардссон рассказал о поведении болельщиков во время марафона в норвежском Холменколлене

«Это ненормальные условия. Норвежские болельщики стоят рядом с трассой и кидают в тебя банки с пивом. Со мной такое случилось. Это был настоящий хаос», – сказал Рикардссон.

Сообщается, что во время марафона несколько болельщиков оказывались на трассе, а лидер Кубка мира Йоханнес Клэбо рассказал, что наехал на крышку от пива, из-за этого спортсмен упал. Незадолго до того, как лыжники прошли по одному из участков трассы, на лыжню была кинута пивная бутылка.

Во время гонки зрители кидали вафли вслед Клэбо и Эмилю Иверсену, сообщает Nettavisen.

«То, что случилось с Рикардссоном, – это плохо. Такого не должно происходить. Я смотрела гонку по телевизору, там были люди, которые почти выбегали на трассу. Очень важно обеспечивать безопасность», – отметила победительница женской гонки Марит Бьорген.

«Это совершенно неприемлемо. Даже если люди отправляются в Холменколлен ради праздника, это же не отвязная вечеринка без правил и рамок. Нужно что-то менять, не знаю что. Невозможно обыскать всех зрителей.

Люди, которые не могли себя контролировать были самой большой проблемой. Дело тут не в организаторах. Некоторые просто теряют головы», – заявила норвежка .

«Я положительно отношусь к энтузиазму и хорошему настроению. Но когда пивные бутылки летят на трассу, это очень плохо. Это не должно угрожать безопасности спортсменов. Что-то нужно сделать, чтобы этого избежать», – добавила американка Киккан Рэнделл.

Вечером после мужского марафона также возникли беспорядки у станции метро в Холменколлене. Пьяные болельщики отказывались следовать призывам полиции, началась давка, несколько человек упали на рельсы.

В результате девушка получила серьезные травмы от электротока и была госпитализирована, семерым была оказана медицинская помощь, сообщает VG .