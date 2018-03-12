Валерий Мельников: «Брест разобрал борисовчан буквально по косточкам! И все – от БАТЭ осталось только имя»

Футбольный специалист Валерий Мельников поделился мнением о победе брестского «Динамо» над БАТЭ (2:1) в Суперкубке-2018.

«Борисовчанам в этом году придется тяжело. И дело даже не в том, что в этом поединке они уступили по всем статьям. Мне кажется, что, несмотря на приход нового тренера, атмосфера в коллективе осталась прежней. Вроде все нормально, а искру из сердца высечь не могут. Ту самую частичку, которую мы в 1982-м доставали и которая сил прибавляет. Тут больше ментальная проблема: у каждого хорошая зарплата, машина, несколько квартир – полная чаша! Нужен особый импульс, чтобы вновь и вновь находить мотивацию. И эти настроения видны, никто в БАТЭ не пытается выше головы прыгнуть. Брест в этом плане гораздо бодрее, хотя контракты там, думаю, не ниже. Но драйва в игре гораздо больше. Эмоций! Настроения! Они на поле выходят с удовольствием, как мальчишки, которые во дворе до темноты играют, пока мяч виден. Потому что до футбола жадные, голодные, им играть хочется, они не могут не играть, а не потому, что надо и за это зарплату платят.

К тому же Брест разобрал БАТЭ буквально по косточкам! Где надо, зоны перекрыли, поднажали, включили высокий прессинг. И все – от БАТЭ осталось только имя. Тренерский штаб динамовцев сработал просто отлично. Заметно, что Радослав Латал имеет за плечами колоссальную школу игрока очень высокого уровня, футбол понимает и умеет понимание свое донести до игроков, достучаться до них. Брест показал себя сплоченным коллективом, в котором есть яркие индивидуальности.

Думаю, борисовчане просто не ожидали, что так все пойдет. Нервничать их заставили, когда они стали понимать, что поезд уходит, а догнать не получается, не могут, соперник сильнее. Пусть перестраиваются, время еще есть. Это уже тренеров забота. Молодежь пусть смотрят в дубле. Я никогда не поверю, что там нет талантливых ребятишек, которые не могли бы вырасти и повторить для БАТЭ тот самый 2008-й, когда в Лиге чемпионов пугали «Ювентус». Я как-то на обыкновенный детский турнир зашел и сразу мальчишку приметил – ему 8 лет всего! Жесткий, злой, напористый – типичный Юра Трухан в лучшие годы. К папе его подошел, подбодрил, похвалил. Говорю, налегайте на английский, будет малец в премьер-лиге играть... Вот в этом направлении нужно работу вести, а не сербов подешевле присматривать», – считает Мельников.

Кто был хорош у Бреста и кто подкачал у БАТЭ: цифры – о том, что произошло в матче за Суперкубок