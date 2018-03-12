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Паралимпиада-2018. Белорус Голуб выиграл золото в гонке на 12,5 км

13.03.2018 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане.

Паралимпиада-2018

Биатлон

12,5 км

Мужчины

1. Юрий Голуб (Беларусь) – 39.23,7

2. Александр Казик (Украина) +2,7

3. Юрий Уткин (Украина) +56,2

Отметим, что Юрий Голуб выиграл третью медаль на Паралимпиаде. Ранее спортсмен выиграл серебро в лыжной гонке на 20 км и завоевал серебро в спринте на 7,5 км.

 
 
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Белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане.

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