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Паралимпиада-2018. Белорус Голуб выиграл золото в гонке на 12,5 км
13.03.2018 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане.
Паралимпиада-2018
Биатлон
12,5 км
Мужчины
1. Юрий Голуб (Беларусь) – 39.23,7
2. Александр Казик (Украина) +2,7
3. Юрий Уткин (Украина) +56,2
Отметим, что Юрий Голуб выиграл третью медаль на Паралимпиаде. Ранее спортсмен выиграл серебро в лыжной гонке на 20 км и завоевал серебро в спринте на 7,5 км.
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Белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане.
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