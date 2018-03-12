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Кубок ЕКВ. 1/2 финала. Первые матчи. «Минчанка» сыграет со «Штутгартом»
13.03.2018 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоятся первые матчи 1/2 финала женского Кубка ЕКВ. «Минчанка» отправится в гости к «Штутгарту».
Кубок ЕКВ
Женщины
1/2 финала
Первые матчи
Штутгарт Германия – Минчанка Беларусь
13 марта, 19.00
Ответный матч пройдет 20 марта с СК «Уручье» и начнется в 19.00.
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Сегодня состоятся первые матчи 1/2 финала женского Кубка ЕКВ.
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