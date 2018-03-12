Игорь Акинфеев: «Никогда не отказывался от предложений перейти в другой клуб. Просто я их не видел»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы болельщиков в рамках совместного проекта «РФС ТВ» и «Вконтакте».

О тренерской карьере в будущем

«Об этом я никогда не думаю. Когда ты действующий футболист, то ты должен заниматься своей работой на данный момент. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил, что, наверно, нет. Но здесь я зарекаться не буду, поэтому всему свое время».

О возможном переходе в другой клуб

«Я никогда не отказывался от предложений. Просто их я никогда не видел. Говорить о том, что я отказывался или по каким-то причинам не перешел в какой-то другой клуб, то это глупо и неправильно. Никаких предложений для себя я не видел».

О том, чем будет заниматься через 5 лет

«Я хотел бы еще играть и видеть себя в воротах, но насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока наперед я не загадываю».

О тренерах

«Мне запоминаются все мои тренеры, потому что без их поддержки, без их помощи, без их наставлений, наверно, не было бы и того Акинфеева, и всех остальных... Поэтому, начиная с детского тренера и заканчивая нынешним тренером, я всегда говорю им только «Спасибо!». Для меня они все внесли большую лепту».