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Игорь Акинфеев: «Никогда не отказывался от предложений перейти в другой клуб. Просто я их не видел»
13.03.2018 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы болельщиков в рамках совместного проекта «РФС ТВ» и «Вконтакте».
О тренерской карьере в будущем
«Об этом я никогда не думаю. Когда ты действующий футболист, то ты должен заниматься своей работой на данный момент. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил, что, наверно, нет. Но здесь я зарекаться не буду, поэтому всему свое время».
О возможном переходе в другой клуб
«Я никогда не отказывался от предложений. Просто их я никогда не видел. Говорить о том, что я отказывался или по каким-то причинам не перешел в какой-то другой клуб, то это глупо и неправильно. Никаких предложений для себя я не видел».
О том, чем будет заниматься через 5 лет
«Я хотел бы еще играть и видеть себя в воротах, но насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока наперед я не загадываю».
О тренерах
«Мне запоминаются все мои тренеры, потому что без их поддержки, без их помощи, без их наставлений, наверно, не было бы и того Акинфеева, и всех остальных... Поэтому, начиная с детского тренера и заканчивая нынешним тренером, я всегда говорю им только «Спасибо!». Для меня они все внесли большую лепту».
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы болельщиков в рамках совместного проекта «РФС ТВ» и «Вконтакте».
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