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НХЛ. Максим Сушко подписал контракт новичка с «Филадельфией»

13.03.2018 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий Максим Сушко подписал контракт новичка с «Филадельфией», который рассчитан на 3 года.

Соглашение вступит в силу со следующего сезона.

Напомним, в текущем сезоне OHL Сушко набрал 55 очков (30+25) в 57 матчах за «Оуэн Саунд Аттак».

 
 
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Белорусский нападающий Максим Сушко подписал контракт новичка с «Филадельфией», который рассчитан на 3 года.

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