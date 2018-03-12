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НХЛ. Максим Сушко подписал контракт новичка с «Филадельфией»
13.03.2018 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий Максим Сушко подписал контракт новичка с «Филадельфией», который рассчитан на 3 года.
Соглашение вступит в силу со следующего сезона.
Напомним, в текущем сезоне OHL Сушко набрал 55 очков (30+25) в 57 матчах за «Оуэн Саунд Аттак».
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Белорусский нападающий Максим Сушко подписал контракт новичка с «Филадельфией», который рассчитан на 3 года.
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