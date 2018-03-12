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Евгений Костюкевич: «Я разочаровался в людях, которые не справляются со своими обязанностями, которые довели нашу сборную до ручки»

13.03.2018 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь ФК «Крумкачы» Евгений Костюкевич ответил на вопрос о том, разочаровался ли он в белорусском футболе.

– Ты в большом спорте четыре года. За это время успел разочароваться в белорусском околофутболе?

– Я разочаровался в людях, которые не справляются со своими обязанностями, которые довели нашу сборную до ручки. Просто презираю всю эту грязь, которая до сих пор продолжается. Я не понимаю даже для чего это нужно. Просто решаются чьи-то интересы, – сказал Костюкевич в интервью Tribuna.com.

«Решая вопрос чемпионства, смотрели не на регламент, а на другие вещи». Костюкевич – о принципах АБФФ и «Крумкачах»

 
 
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Вратарь ФК «Крумкачы» Евгений Костюкевич ответил на вопрос о том, разочаровался ли он в белорусском футболе.

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