Евгений Костюкевич: «Я разочаровался в людях, которые не справляются со своими обязанностями, которые довели нашу сборную до ручки»

Вратарь ФК «Крумкачы» Евгений Костюкевич ответил на вопрос о том, разочаровался ли он в белорусском футболе.

– Ты в большом спорте четыре года. За это время успел разочароваться в белорусском околофутболе?

– Я разочаровался в людях, которые не справляются со своими обязанностями, которые довели нашу сборную до ручки. Просто презираю всю эту грязь, которая до сих пор продолжается. Я не понимаю даже для чего это нужно. Просто решаются чьи-то интересы, – сказал Костюкевич в интервью Tribuna.com.

«Решая вопрос чемпионства, смотрели не на регламент, а на другие вещи». Костюкевич – о принципах АБФФ и «Крумкачах»