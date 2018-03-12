Татьяна Ловец может в ближайшее время перейти на работу в брестское «Динамо»

Тренер по физподготовке Татьяна Ловец в ближайшее время может перейти на работу в брестское «Динамо».

Специалист известна тем, что работает со спортсменами по индивидуальному плану, ОФП и оказывает помощь при восстановлении после травм.

Татьяна Ловец работает в структуре футбольного клуба «Минск». В свое время сотрудничала с хоккейным «Динамо».

В настоящее время тренером по физподготовке в клубе является Стергиос Фотопулос, а Фернандо Кабалейро – тренер-реабилитолог.

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