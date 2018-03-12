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Татьяна Ловец может в ближайшее время перейти на работу в брестское «Динамо»

13.03.2018 11:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер по физподготовке Татьяна Ловец в ближайшее время может перейти на работу в брестское «Динамо».

Специалист известна тем, что работает со спортсменами по индивидуальному плану, ОФП и оказывает помощь при восстановлении после травм.

Татьяна Ловец работает в структуре футбольного клуба «Минск». В свое время сотрудничала с хоккейным «Динамо».

В настоящее время тренером по физподготовке в клубе является Стергиос Фотопулос, а Фернандо  Кабалейро – тренер-реабилитолог.

«Белорусы не привыкли бороться за место в команде». Татьяна Ловец и обратная сторона ее работы

Юрий Жевнов: «Многое переосмыслил, встретив Татьяну Ловец. Это человек очень серьезной квалификации»

 
Теги: Минск
 
 
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