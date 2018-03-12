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Евгений Костюкевич: «Шунто большой футбольный романтик. Но это неплохо. Он никого не грабит, пытается делать свое дело»
13.03.2018 12:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь ФК «Крумкачы» Евгений Костюкевич поделился мнением о председателе клуба Денисе Шунто, а также рассказал о его вкладе в развитие футболистов.
– Дениса Шунто прямо сейчас называют и шарлатаном, и аферистом, и обманщиком. А кого в нем видишь ты?
– Денис Петрович, как уже говорилось, большой футбольный романтик. Но это неплохо. Он никого не грабит, пытается делать свое дело. В какой-то момент это получалось, а в какой-то – нет. Я к нему отношусь с пониманием, хотя являюсь таким же пострадавшим, как и многие другие футболисты. Я точно так же не досчитаюсь своих денег, если все плохо закончится. Наверное, точно так же прекращу играть в футбол. Я не вижу смысла играть, когда над тобой стоят такие некомпетентные люди из федерации. Это противно. К Денису Петровичу у меня есть вопросы, но они решаемые. Он, даю сто процентов, не плохой человек, не аферист и не обманщик. Я знаю его достаточно давно. Уверен, если у него будет возможность рассчитаться, он никогда не будет держать огромную стопку денег под кроватью. Все раздаст – до копейки.
Примеров, когда он помогал людям, – масса. Вспомним того же Женю Шикавку. Человек работал на фабрике «Слодыч», от него отказалась «Славия», а в «Крумкачах» из него сделали футболиста. В него поверили и верили всегда. Денис Петрович называл его лучшим футболистом страны.
А Филипп Иванов? Его карьеру максимально реанимировали в «Крумкачах», а сейчас своей игрой он заслужил контракт в минском «Динамо». И в этом ему помогли «вороны». И большой плюс Шунто в том, что он любит людей, верит в них, а не дает пинка под зад. И вот такая помощь будет больше внушать доверия, нежели та, когда ты помог перенести диван или одолжил 500 долларов. Я говорю о более глобальных вещах.
Для меня Денис Петрович – это человек, который пытается спасти свое детище. Он понимает весь масштаб трагедии, и делает все, чтобы ее не было, – сказал Костюкевич в интервью журналисту Tribuna.com Тарасу Щирому.
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Евгений Костюкевич: «Шунто большой футбольный романтик. Но это неплохо. Он никого не грабит, пытается делать свое дело»
Вратарь ФК «Крумкачы» Евгений Костюкевич поделился мнением о председателе клуба Денисе Шунто, а также рассказал о его вкладе в развитие футболистов.
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