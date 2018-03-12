Игнашов встретится с Фиалью на Bellator 196. Это первый бой белоруса с 2015 года

40-летний белорусский боец Алексей Игнашов возобновляет карьеру и проведет бой по правилам кикбоксинга на Bellator 196. Соперником белоруса станет 23-летний португалец Андре Фиалью. Бой пройдет 6 апреля в Будапеште.

Алексей Игнашов – многократный чемпион мира по тайскому боксу и победитель турниров по правилам К-1. Последний бой белорусский тяжеловес провел в апреле 2015 года.

Главным событием Bellator 196 станет бой экс-чемпиона UFC в легком весе Бена Хендерсона против Рохера Уэрты.