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Игнашов встретится с Фиалью на Bellator 196. Это первый бой белоруса с 2015 года
13.03.2018 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
40-летний белорусский боец Алексей Игнашов возобновляет карьеру и проведет бой по правилам кикбоксинга на Bellator 196. Соперником белоруса станет 23-летний португалец Андре Фиалью. Бой пройдет 6 апреля в Будапеште.
Алексей Игнашов – многократный чемпион мира по тайскому боксу и победитель турниров по правилам К-1. Последний бой белорусский тяжеловес провел в апреле 2015 года.
Главным событием Bellator 196 станет бой экс-чемпиона UFC в легком весе Бена Хендерсона против Рохера Уэрты.
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40-летний белорусский боец Алексей Игнашов возобновляет карьеру и проведет бой по правилам кикбоксинга на Bellator 196.
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