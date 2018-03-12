ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр спорта Украины призвал биатлонистов бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

13.03.2018 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта.

«Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России.

Уверен, что и наше биатлонное сообщество должно стать участником этой акции. Это моя позиция как министра и гражданина – я за бойкот.

Россия – государство-агрессор, которое оккупировало часть нашей территории. Россия – государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики.

Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра.

Также хотел бы проинформировать, что мы обращаемся ко всем международным федерациям с просьбой – не назначать международных спортивных соревнований на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса», – написал Жданов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Рыженков об отстранении Лопухова: «Логику этого решения вообще никто не уловил»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика