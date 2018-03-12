Министр спорта Украины призвал биатлонистов бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта.

«Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России.

Уверен, что и наше биатлонное сообщество должно стать участником этой акции. Это моя позиция как министра и гражданина – я за бойкот.



Россия – государство-агрессор, которое оккупировало часть нашей территории. Россия – государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики.

Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра.

Также хотел бы проинформировать, что мы обращаемся ко всем международным федерациям с просьбой – не назначать международных спортивных соревнований на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса», – написал Жданов.