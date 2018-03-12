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Министр спорта Украины призвал биатлонистов бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени
13.03.2018 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта.
«Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России.
Уверен, что и наше биатлонное сообщество должно стать участником этой акции. Это моя позиция как министра и гражданина – я за бойкот.
Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра.
Также хотел бы проинформировать, что мы обращаемся ко всем международным федерациям с просьбой – не назначать международных спортивных соревнований на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса», – написал Жданов.
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Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта.
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