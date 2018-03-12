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Виталий Родионов: «100-летие БНР для меня больше историческая дата, чем праздник. Но ее должны знать все белорусы»

13.03.2018 16:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор футбольного клуба БАТЭ Виталий Родионов высказался о 100-летии провозглашения государственной независимости Белорусской Народной Республики.

«На сегодняшний день у меня такая позиция сложилась по отношению к праздникам. Я не праздную ничего, кроме дней рождения членов моей семьи. Этот праздник для меня является больше исторической датой, чем праздником, когда я буду делать какие-то действия. Просто для меня эта историческая дата, которую должны знать все белорусы», – сказала Родионов.

 
 
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Спортивный директор футбольного клуба БАТЭ Виталий Родионов высказался о 100-летии провозглашения государственной независимости Белорусской Народной Республики.

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