Виталий Родионов: «100-летие БНР для меня больше историческая дата, чем праздник. Но ее должны знать все белорусы»

Спортивный директор футбольного клуба БАТЭ Виталий Родионов высказался о 100-летии провозглашения государственной независимости Белорусской Народной Республики.

«На сегодняшний день у меня такая позиция сложилась по отношению к праздникам. Я не праздную ничего, кроме дней рождения членов моей семьи. Этот праздник для меня является больше исторической датой, чем праздником, когда я буду делать какие-то действия. Просто для меня эта историческая дата, которую должны знать все белорусы», – сказала Родионов.