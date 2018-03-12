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Сборная Украины бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени

13.03.2018 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что биатлонная команда не выступит на этапе Кубка мира в Тюмени.

«Сегодня встретился с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону.

Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения.

Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила.

Было принято совместное решение – сборная Украины не будет участвовать на девятом этапе Кубка мира в Тюмени», – написал Жданов.

Ранее о бойкоте этапа, который пройдет с 22 по 25 марта, заявили команды Чехии, США и Канады, а также отдельные спортсмены из других сборных.

 
 
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Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что биатлонная команда не выступит на этапе Кубка мира в Тюмени.

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