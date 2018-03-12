Дмитрий Губерниев: «Безумцы у власти в Украине все же дожали адекватное руководство украинского биатлона! Пусть дальше вопят и воняют»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что украинские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени по решению правительства страны.

«Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени! Жаль, безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона! Хорошая команда, отличные тренеры, сильный руководитель Володя Брынзак — мы давно дружим, но... увы и ах! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России! Знаю, как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты... А безумцы... пусть дальше вопят и воняют», — написал Губерниев.