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Дмитрий Губерниев: «Безумцы у власти в Украине все же дожали адекватное руководство украинского биатлона! Пусть дальше вопят и воняют»
13.03.2018 18:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что украинские биатлонисты
«Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени! Жаль, безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона! Хорошая команда, отличные тренеры, сильный руководитель Володя Брынзак — мы давно дружим, но... увы и ах! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России! Знаю, как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты... А безумцы... пусть дальше вопят и воняют», — написал Губерниев.
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Дмитрий Губерниев: «Безумцы у власти в Украине все же дожали адекватное руководство украинского биатлона! Пусть дальше вопят и воняют»
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что украинские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени по решению правительства страны.
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