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Украина временно бойкотирует все соревнования на территории России

13.03.2018 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак заявил, что Украина временно отказывается от участия во всех соревнованиях на территории России. 

– Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России.

– Получается, Украина не будет представлена на всех соревнованиях, проводимых на территории России?

– Пока так. А дальше посмотрим.

– Что должно произойти, чтобы ваш бойкот был снят?

– Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали.

Нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться. Надеюсь, все восстановится, – сказал Брынзак. 

Ранее сообщалось о том, что сборная Украины по биатлону не выступит на этапе Кубка мира в Тюмени и на этапе Кубка IBU в Увате. 

 
 
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Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак заявил, что Украина временно отказывается от участия во всех соревнованиях на...

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