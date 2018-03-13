Tribuna.com объявляет о старте регистрации на новый сезон fantasy-турнира чемпионата Беларуси

Новый сезон чемпиона Беларуси стартует 30 марта, но уже сегодня вы можете создать свою команду в футбольном менеджере Fantasy Football от Tribuna.com.

Собирайте свою команду из реальных футболистов, соревнуйтесь с друзьями, коллегами, болельщиками вашего любимого клуба в специальных Лигах.

P.S. Ближе к старту сезона мы анонсируем призы.