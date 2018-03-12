|
Американский инвестор обсудил с топ-клубами Европы создание закрытой Суперлиги. В ней будет 24 команды из топ-5 чемпионатов
13.03.2018 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Европе может появиться новый клубный турнир – Суперлига.
Американский инвестор Стивен Росс провел переговоры с руководителями европейских клубов о возможном создании закрытого соревнования.
Росс известен тем, что с 2013 года занимается организацией предсезонного товарищеского турнира International Champions Cup, в котором в разное время участвовали «Бавария», «Реал», «Ювентус», «МЮ», «ПСЖ» и другие ведущие клубы Европы.
Планируется, что в лиге будут принимать участие 24 команды из топ-5 европейских чемпионатов. Соревнование не будет подразумевать систему вылета и повышения в классе.
Сообщается, что от Германии приглашение участвовать в турнире получили «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
Плюсом участия в данном турнире будет отсутствие правила финансового фэир-плей. Однако неизвестно, как УЕФА может отреагировать на данную инициативу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский инвестор обсудил с топ-клубами Европы создание закрытой Суперлиги. В ней будет 24 команды из топ-5 чемпионатов
В Европе может появиться новый клубный турнир – Суперлига.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии