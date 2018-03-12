Американский инвестор обсудил с топ-клубами Европы создание закрытой Суперлиги. В ней будет 24 команды из топ-5 чемпионатов

В Европе может появиться новый клубный турнир – Суперлига.

Американский инвестор Стивен Росс провел переговоры с руководителями европейских клубов о возможном создании закрытого соревнования.

Росс известен тем, что с 2013 года занимается организацией предсезонного товарищеского турнира International Champions Cup, в котором в разное время участвовали «Бавария», «Реал», «Ювентус», «МЮ», «ПСЖ» и другие ведущие клубы Европы.

Планируется, что в лиге будут принимать участие 24 команды из топ-5 европейских чемпионатов. Соревнование не будет подразумевать систему вылета и повышения в классе.

Сообщается, что от Германии приглашение участвовать в турнире получили «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Плюсом участия в данном турнире будет отсутствие правила финансового фэир-плей. Однако неизвестно, как УЕФА может отреагировать на данную инициативу.