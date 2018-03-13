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«Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж
13.03.2018 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня «Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж на решение комитета по клубному лицензированию от 26 февраля.
Ранее комитет по лицензированию отказался принимать заявление клуба на получение лицензии на участие в высшей лиге 2018.
Апелляция клуба также
Ранее «Крумкачы»
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Сегодня «Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж на решение комитета по клубному лицензированию от 26 февраля.
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