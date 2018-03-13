Сегодня «Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж на решение комитета по клубному лицензированию от 26 февраля.

Ранее комитет по лицензированию отказался принимать заявление клуба на получение лицензии на участие в высшей лиге 2018.

Апелляция клуба также была отклонена .

Ранее «Крумкачы» попросили рассмотреть вопрос принятия заявления на лицензирование на Конференции АБФФ, которая состоится 14 марта.

Денис Шунто: «Крумкачы» полностью готовы к сезону. Единственная преграда на данный момент – блок, который поставила АБФФ»

АБФФ: «Заявление Шунто – это очередная попытка давления на наши юрисдикционные и исполнительные органы»