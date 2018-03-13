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«Ислочь» начала продажу сезонных абонементов

13.03.2018 23:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ислочь» начала продажу сезонных абонементов.

В этом году клуб предлагает болельщикам две категории абонементов: «Premium» и «Standart».

С сегодняшнего дня можно забронировать абонемент на сайте KVITKI.BY, а затем обменять электронный билет на абонемент в палатке с атрибутикой на домашних матчах «Ислочи» или в офисе клуба.

Владельцам прошлогодних абонементов предоставляется скидка в размере 50% на покупку абонементов на предстоящий сезон.

Стоимость абонемента «PREMIUM» – 40 рублей. Размещение: сектор 2 (любое понравившееся место).

Абонемент «STANDART» стоит 30 рублей. Размещение: секторы 1,3,4,5,6 (любое понравившееся место).

 
 
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«Ислочь» начала продажу сезонных абонементов.

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