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Моуринью о вылете из ЛЧ: «Для «МЮ» ничего нового не случилось»
14.03.2018 07:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал вылет из 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с «Севильей» (1:2, 0:0).
«Это не конец света. Я сидел в этом кресле дважды, когда, работая с «Порту» и «Реалом», выбивал «МЮ» из Лиги чемпионов на «Олд Траффорд». Так что, думаю, ничего нового для клуба не случилось.
Хотя, конечно, быть тренером «МЮ» и вылетать из Лиги чемпионов дома выглядит как бред», – сказал Моуринью.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал вылет из 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с «Севильей» (1:2, 0:0).
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