Моуринью о вылете из ЛЧ: «Для «МЮ» ничего нового не случилось»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал вылет из 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с «Севильей» (1:2, 0:0).

«Это не конец света. Я сидел в этом кресле дважды, когда, работая с «Порту» и «Реалом», выбивал «МЮ» из Лиги чемпионов на «Олд Траффорд». Так что, думаю, ничего нового для клуба не случилось.

Хотя, конечно, быть тренером «МЮ» и вылетать из Лиги чемпионов дома выглядит как бред», – сказал Моуринью.