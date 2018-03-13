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«Рома» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов в 3-й раз в истории
14.03.2018 07:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Рома» победила «Шахтер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Таким образом, итальянский клуб прошел в четвертьфинал турнира в третий раз в истории (2006/07, 2007/08, 2017/18).
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«Рома» победила «Шахтер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
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