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«Рома» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов в 3-й раз в истории

14.03.2018 07:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Рома» победила «Шахтер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Таким образом, итальянский клуб прошел в четвертьфинал турнира в третий раз в истории (2006/07, 2007/08, 2017/18).

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Рома Италия – Шахтер Донецк Украина 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
13 марта, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 52 Джеко.
РомаАлиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци, Стротман, де Росси, Ундер (Жерсон, 65), Наингголан, Перотти, Джеко (Эль-Шаарави, 89).
Шахтер ДонецкПятов, Ордец, Исмаили, Бутко, Ракицкий, Фред, Степаненко (Алан Патрик, 74), Тайсон, Марлос (Дентиньо, 82), Бернард, Феррейра.
Предупреждения:
Флоренци (39), Манолас (54), Степаненко (71), Фред (76), Феррейра (80).
Удаление:
Ордец (79).

 

 
 
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«Рома» победила «Шахтер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

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