«Севилья» сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые за 60 лет

«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» в гостях в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, первая игра – 0:0).

Оба мяча в ворота «МЮ» забил нападающий Виссам Бен-Йеддер, вышедший на замену во втором тайме.

«Севилья» впервые за 60 лет сыграет в четвертьфинале Кубка / Лиги чемпионов.

В последний раз в своей истории команда доходила до этой стадии в сезоне-1957/58.