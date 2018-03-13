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«Севилья» сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые за 60 лет

14.03.2018 07:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» в гостях в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, первая игра – 0:0).

Оба мяча в ворота «МЮ» забил нападающий Виссам Бен-Йеддер, вышедший на замену во втором тайме.

«Севилья» впервые за 60 лет сыграет в четвертьфинале Кубка / Лиги чемпионов.

В последний раз в своей истории команда доходила до этой стадии в сезоне-1957/58.

 
 
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«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» в гостях в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, первая игра – 0:0).

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