Агент Селюк призвал пожизненно отстранить «Крумкачы»: «В клубе работают мерзавцы и негодяи, которые обманывают футболистов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал пожизненно отстранить ФК «Крумкачы» от футбола.

«Дело не в российском хозяине «Торпедо» и не в ангажированности белорусской федерации футбола, о которой говорят в «Крумкачах». Дело в том, что в «Крумкачы» работают мерзавцы и негодяи, которые обманывают футболистов. Мало того, что они не выплачивают зарплаты за предыдущие годы. Но даже сейчас, когда хотят доказать свою финансовую стабильность, они обманывают игроков.

В «Крумкачы» были приглашены на просмотр футболисты, которые даже успели провести за клуб одну игру. В течение суток после матча их даже не покормили. Более того, взяв у игроков определенную сумму денег, их бросили в аэропорту, не поменяв билет и не отправив обратно. Хотя в приглашении клуба указано, что они обязуются предоставить футболистам питание и проживание. Не говоря уже о том, что билеты игрокам оплатил я.

Руководители ФК «Крумкачы» показали, что являются мелкими жуликами, которые и в будущем будут обманывать всех, кто с ними будет сотрудничать. Я бы их вообще отстранил от футбола на длительный срок, а еще лучше – пожизненно. Есть элементарная корпоративная этика. Если ты тренер, директор или президент футбольного клуба, ты не можешь бросить на улице футболиста из другой страны, не отправив его как минимум домой. Тем более цена вопроса — 65 долларов. Если 65 долларов для них такая грозная цифра, как они собираются содержать клуб в следующем сезоне?

Удивительно, что такой клуб вообще существовал в белорусском чемпионате. При этом хочу отметить, что в большинстве белорусских клубов работает много порядочных и профессиональных людей. В некоторых клубах небольшие бюджеты, но они существуют, не имея проблем, за счет организации и правильной постановки дела, а не воровства», – сказал Селюк.

Ранее комитет по лицензированию АБФФ отказался принимать заявление клуба на получение лицензии на участие в высшей лиге в новом сезоне. Апелляция клуба также была отклонена. На «Крумкачы» наложен запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженностей.

Место «Крумкачоў» в высшей лиге может занять минское «Торпедо», учредителем и спонсором которого является россиянин Михаил Мироненко.