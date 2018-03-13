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Белоруска Светлана Сахоненко завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане
14.03.2018 09:00 — Новости Спорта | БелТА
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Светлана Сахоненко завоевала вторую золотую медаль на XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем забеге спринта на 1,5 км классическим ходом среди слабовидящих атлетов вместе со своим партнером Романом Ященко, который вел ее по дистанции, она пересекла финишный створ первой.
Для Светланы Сахоненко это уже вторая золотая медаль на зимней Паралимпиаде. Ранее она заняла первое место в гонке на 15 км свободным стилем и стала бронзовым призером в биатлоне на 6 км.
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14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Светлана Сахоненко завоевала вторую золотую медаль на XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане, сообщает корреспондент...
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