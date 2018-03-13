Денис Шунто: «Если на Конференции АБФФ большинство скажет, что «Крумкачы» не нужны, то мне останется развести руки в стороны. Я не верю в это»

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто надеется, что вопрос о допуску к лицензированию клуба будет положительно решен на Конференции АБФФ, которая пройдет сегодня .

«Попросили рассмотреть наш вопрос на конференции – это высший орган федерации. Думаю там идеальное место для решения всех вопросов и споров. Конференция АБФФ – это собрание людей причастных к футболу со всей страны. Если голосование будет не в нашу пользу, если большинство скажет, что не нужен такой клуб, не нужен здесь Шунто, мне останется развести руки в стороны и сказать «так тому и быть».

Я не верю в это. Думаю, что большинство поддержит «Крумкачы». Я в этом не сомневаюсь. Опять же, если этот вопрос будет рассматриваться на конференции. Такое право у нас есть», – сказал Шунто в программе «Спорт-кадр».

Напомним, вчера «Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж.