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Денис Шунто: «Если на Конференции АБФФ большинство скажет, что «Крумкачы» не нужны, то мне останется развести руки в стороны. Я не верю в это»

14.03.2018 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто надеется, что вопрос о допуску к лицензированию клуба будет положительно решен на Конференции АБФФ, которая пройдет сегодня.

«Попросили рассмотреть наш вопрос на конференции – это высший орган федерации. Думаю там идеальное место для решения всех вопросов и споров. Конференция АБФФ – это собрание людей причастных к футболу со всей страны. Если голосование будет не в нашу пользу, если большинство скажет, что не нужен такой клуб, не нужен здесь Шунто, мне останется развести руки в стороны и сказать «так тому и быть».

Я не верю в это. Думаю, что большинство поддержит «Крумкачы». Я в этом не сомневаюсь. Опять же, если этот вопрос будет рассматриваться на конференции. Такое право у нас есть», – сказал Шунто в программе «Спорт-кадр».

Напомним, вчера «Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж.

 
 
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто надеется, что вопрос о допуску к лицензированию клуба будет положительно решен на Конференции АБФФ, которая пройдет сегодня.

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