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Денис Шунто: «Не думаю, что сможем продолжить путь во второй лиге, потому что долги очень большие»
14.03.2018 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал, что команда, скорее всего, прекратит существование, если не будет допущена до выступления в высшей лиге.
– У нас были серьезные финансовые проблемы – большинство сотрудников было уволено, бухгалтер не ходила на работу. Физически некому было предоставлять документы. Нельзя сказать, что их у нас не было, они были. Опять же, это работа ручками, так сказать. Как только у нас появился инвестор, мы укомплектовали штат, офис. Сейчас я не вижу проблем.
- Если федерация пойдет до конца и продолжит гнуть свою линию, будет ли это означать, что команда прекратит существование? Или вы готовы опять пройти путь из второй лиги?
– Я не думаю, что сможем продолжить путь во второй лиге, потому что долги очень большие. Покрыть их без сторонней помощи я не представляю возможным. А кому нужна команда в третьем дивизионе? У нас есть вариант играть в высшей лиге, он хороший. Жаль, что федерация не дает нам такой возможности. Новый учредитель четко дал понять: «Денис, если преграда будет в финансах, я приезжаю и все преграды снимаю». Но преграда сейчас не в финансах. У нас просто не берут заявление, – сказал Шунто в программе «Спорт-кадр».
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал, что команда, скорее всего, прекратит существование, если не будет допущена до выступления в высшей лиге.
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