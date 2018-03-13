Денис Шунто: «Не думаю, что сможем продолжить путь во второй лиге, потому что долги очень большие»

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал, что команда, скорее всего, прекратит существование, если не будет допущена до выступления в высшей лиге.

– У нас были серьезные финансовые проблемы – большинство сотрудников было уволено, бухгалтер не ходила на работу. Физически некому было предоставлять документы. Нельзя сказать, что их у нас не было, они были. Опять же, это работа ручками, так сказать. Как только у нас появился инвестор, мы укомплектовали штат, офис. Сейчас я не вижу проблем.

- Если федерация пойдет до конца и продолжит гнуть свою линию, будет ли это означать, что команда прекратит существование? Или вы готовы опять пройти путь из второй лиги?

– Я не думаю, что сможем продолжить путь во второй лиге, потому что долги очень большие. Покрыть их без сторонней помощи я не представляю возможным. А кому нужна команда в третьем дивизионе? У нас есть вариант играть в высшей лиге, он хороший. Жаль, что федерация не дает нам такой возможности. Новый учредитель четко дал понять: «Денис, если преграда будет в финансах, я приезжаю и все преграды снимаю». Но преграда сейчас не в финансах. У нас просто не берут заявление, – сказал Шунто в программе «Спорт-кадр».

Денис Шунто: «Если на Конференции АБФФ большинство скажет, что «Крумкачы» не нужны, то мне останется развести руки в стороны. Я не верю в это»