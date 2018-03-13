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За 2018 год АБФФ планируется потратить 19,47 млн рублей, приток денежных средств составит 18,87 млн
14.03.2018 11:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
АБФФ представила бюджет организации на 2018 год.
За год планируется потратить 19,466 млн рублей (около 10 млн долларов).
На проведение чемпионата Беларуси (включая мужской, женский и детские чемпионаты) планируется потратить 2,95 млн рублей.
На все национальные сборные – 5,76 млн рублей.
На детско-юношеский и массовый футбол федерация потратит 1,04 млн рублей.
При этом ожидается, что приток денежных средств составит 18,87 млн рублей.
Среди главных статей дохода: поступление финансовой помощи от УЕФА/ФИФА (6,4 млн рублей), поступление выручки от трансляций матчей (5,3 млн рублей), поступление спонсорской помощи (3,59 млн рублей).
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АБФФ представила бюджет организации на 2018 год.
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