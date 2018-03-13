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Сергей Румас: «Отдельные клубы не просто просят послаблений от АБФФ, а шантажируют федерацию»
14.03.2018 12:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель АБФФ Сергей Румас отметил, что некоторые клубы воспринимают уступки федерации как данность.
«Отдельные клубы позволяют себе слишком вольно трактовать свои регламентные обязательства. Уступки, на которые идет федерация, воспринимаются как данность. Клубы не просто просят послаблений, а шантажируют федерацию. Ситуация приняла катастрофический масштаб», – сказал Румас.
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Председатель АБФФ Сергей Румас отметил, что некоторые клубы воспринимают уступки федерации как данность.
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