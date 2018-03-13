ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все матчи чемпионата Беларуси 2018 года планируется транслировать по ТВ

14.03.2018 12:04 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Все матчи чемпионата Беларуси 2018 года планируется транслировать по ТВ
Сергей Румас

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" планирует в 2018 году показать все матчи чемпионата Беларуси в высшей лиге. Об этом сообщил председатель АБФФ Сергей Румас на очередной конференции федерации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что трансляции будут выходить в эфире телеканала "Минск ТВ". Матчи национального чемпионата и розыгрыша Кубка страны будут транслироваться и на каналах Белтелерадиокомпании, отметил Сергей Румас.

В прошлом сезоне впервые за последние годы удалось повысить посещаемость игр чемпионата Беларуси, прирост составил около 30%. Председатель АБФФ подчеркнул, что в новом сезоне клубам и федерации необходимо продолжить работу по привлечению болельщиков на трибуны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" планирует в 2018 году показать все матчи чемпионата Беларуси в высшей лиге. Об этом сообщил...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
За 2018 год АБФФ планируется потратить 19,47 млн рублей, приток денежных средств составит 18,87 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика