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Кубок ФИБА. 1/8 финала. Ответный матч. «Цмокi» принимают «Авеллино»
14.03.2018 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок ФИБА
1/8 финала
Ответный матч
Цмокi-Мiнск Беларусь – Авеллино Италия
14 марта, 19.00, Falcon Arena
Первый матч: 70-70
В следующий раунд пройдет команда, победившая по сумме двух матчей.
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Кубок ФИБА 1/8 финала Ответный матч Цмокi-Мiнск Беларусь – Авеллино Италия 14 марта, 19.00, Falcon Arena Первый матч: 70-70 В следующий раунд пройдет команда, победившая по сумме...
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