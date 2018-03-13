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Кубок ФИБА. 1/8 финала. Ответный матч. «Цмокi» принимают «Авеллино»

14.03.2018 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок ФИБА

1/8 финала

Ответный матч

Цмокi-Мiнск Беларусь – Авеллино Италия

14 марта, 19.00, Falcon Arena

Первый матч: 70-70

В следующий раунд пройдет команда, победившая по сумме двух матчей.

 
 
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Кубок ФИБА 1/8 финала Ответный матч Цмокi-Мiнск Беларусь – Авеллино Италия 14 марта, 19.00, Falcon Arena Первый матч: 70-70 В следующий раунд пройдет команда, победившая по сумме...

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