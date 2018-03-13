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Сергей Румас: «Мы собрали информацию из различных источников о предполагаемом инвесторе «Крумкачоў» и не нашли каких-то подтверждений о том, что это крупный бизнес»

14.03.2018 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о встрече с председателем «Крумкачоў» Денисом Шунто и новым спонсором клуба.

– Сергей Сафарьян считает, что новый спонсор «Крумкачоў» – пустышка, которой клуб хочет прикрыться. Вы с ним встречались. Что скажете по его фигуре?

– Я не ставил целью встречи получить от него какие-то письменные гарантии того ,что он будет финансировать клуб. Денис Шунто обратился ко мне с просьбой о встрече. Я никогда не отказывал ни ему, ни кому-то другому. Я принял их, послушал и сказал, что решение будет принято в соответствии с регламентом. Я не давал ни ему, ни Мартиросяну никаких обещаний.

Параллельно мы собрали информацию из различных источников о предполагаемом инвесторе и не нашли каких-то подтверждений о том, что это крупный бизнес, который можно было как-то оценить, – сказал Румас.

 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о встрече с председателем «Крумкачоў» Денисом Шунто и новым спонсором клуба.

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