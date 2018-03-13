ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Слуцк» – «Динамо» Брест. Ответный матч 1/4 финала Кубка Беларуси пройдет в минском футбольном манеже

14.03.2018 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стало известно место проведения ответного четвертьфинального матча Кубка Беларуси между «Слуцком» и брестском «Динамо».

Игра пройдет 18 марта (воскресенье) в 14:30 на искусственном поле футбольного манежа в Минске.

Трибуны манежа в зависимости от трансформации вмещают около 3000 человек.

Информация о билетах на этот матч появится в ближайшее время.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно место проведения ответного четвертьфинального матча Кубка Беларуси между «Слуцком» и брестском «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок ФИБА. 1/8 финала. Ответный матч. «Цмокi» принимают «Авеллино»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика