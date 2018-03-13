«Слуцк» – «Динамо» Брест. Ответный матч 1/4 финала Кубка Беларуси пройдет в минском футбольном манеже

Стало известно место проведения ответного четвертьфинального матча Кубка Беларуси между «Слуцком» и брестском «Динамо».

Игра пройдет 18 марта (воскресенье) в 14:30 на искусственном поле футбольного манежа в Минске.

Трибуны манежа в зависимости от трансформации вмещают около 3000 человек.

Информация о билетах на этот матч появится в ближайшее время.